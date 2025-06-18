Господарі хотіли відучити кота лазити по холодильнику, але він виявився розумнішим

Інколи домашні улюбленці не просто тішать, а й дивують своєю кмітливістю. Господарі одного кота вирішили провчити свого пухнастого хитруна за звичку лазити на холодильник, але не врахували, з ким мають справу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку the.life.of.loki_.

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Господарі кота на прізвисько Локі намагалися відвадити свого улюбленця від звички забиратися на холодильник. Але спроба перевиховати кота зазнала невдачі і призвело до протилежного ефекту.

Цікаво! Ім'я Локі ідеально підходить пухнастику, адже у скандинавській міфології Локі Луфеярсон – бог бешкетування, жартів та обману. Тож, недивно, що він "переграв" своїх господарів.

Що вигадали господарі

Власники Локі вирішили помістити на вершину холодильника його неулюблене ліжечко, сподіваючись, що це відлякає його назавжди. Але вони помилилися і результат виявився прямо протилежним. У відео, яке завірусилося у тіктоці ми бачимо, як Локі лежить на холодильнику у старому ліжечку, яке тепер стало його "троном".

Щоб ти туди не ходив, ми поставили туди це ліжко, бо ти його ненавидів. А тепер ти в ньому шукаєш собі місце,

– сказала власниця Локі у відео.

Господарі хотіли відучити кота лазити по холодильнику: дивіться відео

Відео, де він з незворушним виглядом "місить" лапками колишню ненависну лежанку, розірвало мережу, набравши понад 4,3 мільйона переглядів і понад 249 тисяч лайків.

Реакція соцмереж

Звісно ж, користувачі мережі не могли пройти повз курйозне відео. Ось, які коментарі вони залишали:

"Найбільше мені подобається в кішках те, як вони дивляться тобі прямо в очі, коли роблять щось заборонене",

"Він такий радий, що ви нарешті зрозуміли, чого він хотів".

"Він грає у довгу гру".

"Як можна назвати кота Локі, а потім називати його неслухняним? Він просто відповідає імені, яке ви йому дали!".

Раніше ми писали про іншого харизматичного котика, який є "котячим мером Львова". Мовиться, звісно ж, про кота Левчика.