Шпаківня на голові та відсутність одягу: чим запам'яталася церемонія Греммі-2025

У ніч проти 3 лютого відбулася щорічна церемонія Греммі, яка прикула до себе погляди сотень тисяч людей по всьому світу. І, очевидно, така гучна подія не могла минутися без мемів.

Найцікавіші моменти, з яких зараз сміється мережа, зібрав 24 Канал.

Оголена Б'янка

Вже не вперше нова обраниця Каньє Веста з'являється на публіці практично оголеною. Цьогоріч її образ на Греммі був не менш епатажним ніж зазвичай. І, звісно, не менш відвертим. У мережі одразу ж почали жартувати про "хтивий понеділок" та інші непристойні речі. Хоча, яка тут пристойність?



Інструкція: як повторити образ Б'янки / Фото із соцмережі Х



Жарти про образ обраниці репера / Фото із соцмережі Х

Окремим мемом став хлопчик, який задивився зацікавленим поглядом на образ Бʼянки, яка в цей момент позувала на червоній доріжці Греммі.



Хлопчику заздрять усі / Фото із соцмережі Х



Ох, вже це неприємна ситуація / Фото із соцмережі Х

Син Вілла Сміта зі "шпаківнею" на голові

Син відомого актора Вілла Сміта – Джейден Сміт – також став зіркою вечора Греммі-2025. Він здивував епатажною частиною свого образу, а саме – головним убором у вигляді замку.

Довідка. Тривимірний аксесуар створений брендом Abodi у співпраці з Сильвестром Мако. Для обличчя в ньому було вирізано отвір. У мережі цей убір охрестили шпаківнею через його форму, а також порівняли з Віллемом Дефо.

Діти Вілла Сміта на червоній доріжці: дивіться відео



Незвичний образ сина Вілла Сміта / Фото із соцмережі Х



Коли не хочеш виходити з дому / Фото із соцмережі Х



Меми про образ сина Вілла Сміта / Фото із соцмережі Х

Перелякана Бейонсе

Як відомо, американська співачка Бейонсе стала першою афроамериканкою, яка отримала Греммі. Її нагородили за кантрі-альбом "Cowboy Carter".

Ще одну нагороду їй довелося розділити з Майлі Сайрус за найкраще кантрі-виконання дуетом/групою "II Most Wanted". Однак, судячи з її реакції, артистка ніби зовсім не очікувала, що зараз назвуть її імʼя.



Реакція Бейонсе стала вірусною / Фото із соцмережі Х



Більше про пісню, за яку Бейонсе отримала нагороду / Фото NV



Нічний кошмар Каньє Веста / Фото NV

Довідка. Скандальний інцидент між Каньє Вестом, Тейлор Свіфт і Бейонсе розпочався у 2009 році та триває вже понад десятиліття. На MTV Video Music Awards (VMA) 2009 Тейлор Свіфт отримала нагороду за "Найкраще жіноче відео" за кліп You Belong with Me.



Але під час її промови на сцену вибіг Каньє Вест, забрав мікрофон і сказав: "Тейлор, я дуже радий за тебе, але Бейонсе мала одне з найкращих відео всіх часів!". Це було величезним приниженням для Тейлор і стало мемом. Навіть Бейонсе виглядала шокованою.

Окремим мемом став ковток Сабріни з фляжки, прикрашеної дорогоцінним камінням, яка пасувала до її вечірньої сукні.