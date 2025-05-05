Група квадроберів "атакує" фастфуд у Києві: відео шириться мережею

Київський блогер збирає групу людей та знімає з ними відео в закладах швидкого харчування. Момент з чергової зйомки почав ширитися мережею.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про "атаки" фастфудів у Києві

Блогер у столиці знімає гумористичні абсурдні відео в закладах швидкого харчування.

Армія людей забігає у McDonald's: дивіться відео

У понеділок, 5 травня, у столичних телеграм-каналах з'явилося нове відео. На ньому група людей у масках голубів утворюють хаос у KFC на Позняках.

На відеоролику видно, що до цього причетний вищезгаданий блогер.

У телеграм-каналі написали, що "квадробери масово атакують KFC на Позняках".