У мережі завірусилися абетки, створені ШІ: як створити свою
- У соціальних мережах популярності набирають абетки, створені за допомогою штучного інтелекту, які виглядають як витвори мистецтва.
Для створення абетки рекомендують використовувати сервіси як Midjourney, DALL·E або Leonardo AI з обраною темою та стилем, а користувачі активно діляться результатами в соціальних мережах.
У соціальних мережах набирає популярності новий тренд – користувачі масово діляться абетками, згенерованими за допомогою штучного інтелекту. Ці "літери" виглядають як справжні витвори мистецтва: кожна – у своєму стилі, із деталями, які вражають фантазією та креативом.
Як створити свою унікальну абетку за допомогою ШІ – розкаже 24 Канал.
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Як створити свою абетку за допомогою ШІ
- Оберіть тему. Це може бути будь-що, наприклад, "абетка у стилі Гоґвортсу", "фрукти з людськими обличчями" або "роботи у формі літер".
- У цій справі головне правильно сформувати промт або ж запит. Він може виглядати так:
"Створи зображення по типу абетки, на якому буде 20 – 30 літер та коротка назва до кожної літери на тему ...".
- Для генерації зображень використовуйте сервіси на кшталт Midjourney, DALL·E або Leonardo AI.
- Запустіть генерацію. Оберіть потрібні параметри стилю (3D, піксель-арт, акварель тощо).
- Скачайте зображення та зберіть їх у колаж.
Користувачі соцмереж вже діляться своїми результатами у тіктоці та інстаграмі. Найкумедніше тут те, що нерідко ШІ вигадує слова, яких немає у реальності.
У мережі завірусилися абетки, створені ШІ / Фото із соцмереж
"Абетка" на журналістську тематику / Фото із мережі
Як відреагували соцмережі
Люди у коментарях ділилися враженнями від використання ШІ. Ось, що вони писали:
- "А спробуйте запросити дитячу абетку з назвами тварин. Сміюся третій день".
"Я питала його про оці фейли, він каже, що це через мову. Поржала з нього, образився. Прийшлось вибачатися перед штучним інтелектом".
Раніше штучний інтелект перетворив героїнь серіалу "Всі жінки – відьми" на мешканців України, створивши вірусне відео, що викликало ностальгію у фанатів.