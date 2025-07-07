У мережі завірусилися абетки, створені ШІ: як створити свою

У соціальних мережах набирає популярності новий тренд – користувачі масово діляться абетками, згенерованими за допомогою штучного інтелекту. Ці "літери" виглядають як справжні витвори мистецтва: кожна – у своєму стилі, із деталями, які вражають фантазією та креативом.

Як створити свою унікальну абетку за допомогою ШІ – розкаже 24 Канал.

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Як створити свою абетку за допомогою ШІ

Оберіть тему. Це може бути будь-що, наприклад, "абетка у стилі Гоґвортсу", "фрукти з людськими обличчями" або "роботи у формі літер".

У цій справі головне правильно сформувати промт або ж запит. Він може виглядати так:

"Створи зображення по типу абетки, на якому буде 20 – 30 літер та коротка назва до кожної літери на тему ...".

Для генерації зображень використовуйте сервіси на кшталт Midjourney, DALL·E або Leonardo AI.

Запустіть генерацію. Оберіть потрібні параметри стилю (3D, піксель-арт, акварель тощо).

Скачайте зображення та зберіть їх у колаж.

Користувачі соцмереж вже діляться своїми результатами у тіктоці та інстаграмі. Найкумедніше тут те, що нерідко ШІ вигадує слова, яких немає у реальності.



У мережі завірусилися абетки, створені ШІ / Фото із соцмереж



"Абетка" на журналістську тематику / Фото із мережі

Як відреагували соцмережі

Люди у коментарях ділилися враженнями від використання ШІ. Ось, що вони писали:

"А спробуйте запросити дитячу абетку з назвами тварин. Сміюся третій день".

"Я питала його про оці фейли, він каже, що це через мову. Поржала з нього, образився. Прийшлось вибачатися перед штучним інтелектом".

Раніше штучний інтелект перетворив героїнь серіалу "Всі жінки – відьми" на мешканців України, створивши вірусне відео, що викликало ностальгію у фанатів.