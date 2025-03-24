Сверхцивилизация с островами в небе: ИИ показал, как человечество может жить через сотни лет

Убегая от повседневных проблем мы хотим представить, какой могла бы быть жизнь в будущем. Искусственный интеллект создал впечатляющие изображения того, как может выглядеть человеческая жизнь через сотни лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @existencegames.

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На обнародованных кадрах мы видим мир, где города поднимаются в воздух, облака скользят между величественными зданиями, а невероятные пейзажи открываются с каждого уголка. На одном из изображений перед нами предстает небесная цивилизация, расположенная над земной орбитой.

Летающие кольца и здания возвышаются над космическим горизонтом. Планета внизу ярко сияет сквозь пространство, а в верхних эшелонах атмосферы видны люди, гуляющие среди пышных садов и космических платформ.

Как человечество может жить через сотни лет: смотрите видео

Станет ли это реальностью

Мы спросили у чата GPT, возможно ли такое развитие событий. На что он сказал, что это вполне может стать реальностью.

Сегодняшние усилия по созданию городских инноваций, развитие космических станций и стремление к "зеленым" технологиям могут привести к тому, что через несколько веков такие небесные города станут обыденностью. Мечта о полетах в воздухе и жизни на орбите, похоже, больше не принадлежит исключительно фантазиям,

– отметил чат GPT.

Ранее благодаря возможностям ИИ мы смогли увидеть, как бы страны выглядели в образах невест. Все они изображались в свадебных платьях с характерными национальными признаками.