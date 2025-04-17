Имеет негативный и пренебрежительный оттенок: что на самом деле означает слово "штунда"

Слово "штунда" – одно из тех, что имеет глубокие исторические и культурные корни, но со временем приобрело неоднозначную окраску.

Что же оно на самом деле означает и откуда взялось – рассказывает 24 Канал.

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Происхождение слова

"Штунда" происходит от немецкого слова Stunde, что переводится как "час". В 19 веке это слово стало употребляться в южной части Российской империи, в частности в Украине, в связи с религиозным движением, которое приобретало популярность среди немецких колонистов и местного населения.

"Штундами" начали называть евангельских христиан – протестантов, которые собирались на так называемые "штунды" (часы) для чтения Библии, молитвы и религиозных обсуждений. Чаще всего эти собрания проходили отдельно от традиционных церквей, что вызывало подозрение у представителей официальных православных структур.

К "штунд" обычно причисляли:

Баптистов.

Меннонитов.

Адвентистов.

Евангельских христиан.



Что на самом деле означает слово "штунда" / Фото Unsplash

Эти люди отличались скромным образом жизни, отказом от алкоголя, регулярным изучением Писания и активной миссионерской деятельностью.

Интересно! В 19 – 20 веках слово "штунда" часто имело негативный или пренебрежительный оттенок, особенно со стороны представителей официальной церкви или власти. В советский период его могли использовать для высмеивания или стигматизации религиозных меньшинств, часто без понимания истинной сути.

В современном языке это слово устаревшее и используется редко, преимущественно в историческом контексте, или как ироническое или пренебрежительное обозначение "слишком религиозного" или "странного" человека - хотя это некорректное и оскорбительное употребление.