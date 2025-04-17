Має негативний та зневажливий відтінок: що насправді означає слово "штунда"

Слово "штунда" – одне з тих, що має глибоке історичне та культурне коріння, але з часом набуло неоднозначного забарвлення.

Що ж воно насправді означає і звідки взялося – розповідає 24 Канал.

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Походження слова

"Штунда" походить від німецького слова Stunde, що перекладається як "година". У 19 столітті це слово стало вживатися в південній частині Російської імперії, зокрема в Україні, у зв'язку з релігійним рухом, який набував популярності серед німецьких колоністів та місцевого населення.

"Штундами" почали називати євангельських християн – протестантів, які збиралися на так звані "штунди" (години) для читання Біблії, молитви та релігійних обговорень. Найчастіше ці зібрання відбувалися окремо від традиційних церков, що викликало підозру у представників офіційних православних структур.

До "штунд" зазвичай зараховували:

Баптистів.

Менонітів.

Адвентистів.

Євангельських християн.



Що насправді означає слово "штунда" / Фото Unsplash

Ці люди відзначалися скромним способом життя, відмовою від алкоголю, регулярним вивченням Писання та активною місіонерською діяльністю.

Цікаво! У 19 – 20 століттях слово "штунда" часто мало негативний чи зневажливий відтінок, особливо з боку представників офіційної церкви або влади. У радянський період його могли використовувати для висміювання або стигматизації релігійних меншин, часто без розуміння справжньої суті.

У сучасній мові це слово застаріле і використовується рідко, переважно в історичному контексті, або як іронічне чи зневажливе позначення "занадто релігійної" чи "дивної" людини – хоча це некоректне і образливе вживання.