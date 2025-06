Трамп подумал, что его обозвали курицей: что на самом деле имел в виду журналист

Президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию. Сначала он подумал, что журналист в целом назвал американского лидера термином TACO.

Но не все так однозначно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что произошло на встрече с журналистами

Один из журналистов решил спросить Трампа о его тарифной политике, использовав термин, который подобен слову chicken – курица. В этот момент американский лидер подумал, что его оскорбили и был очевидно раздражен.

Что же на самом деле сказал журналист

Но представитель СМИ не имел целью оскорбить Трампа. Он использовал термин TACO, которым описывают тарифную политику президента США.

Обратите внимание! Акроним TACO, или Trump Always Chickens Out ("Трамп всегда дает заднюю"), впервые употребил обозреватель Financial Times Роберт Армстронг, чтобы призвать не воспринимать серьезно тарифные угрозы Трампа, потому что он, мол, в конце концов обычно отступает.

Поэтому мы видим, что слово chicken, которое входит в состав выражения chicken out, буквально означает "курица". Трамп был разъярен и назвал вопрос "самым подлым". Затем Трамп еще и выразил возмущение своей команде, потому что никто из советников не объяснил ему этот термин.

Что этому предшествовало

В 2025 году администрация Дональда Трампа реализовала масштабную тарифную политику, направленную на защиту американской промышленности и уменьшение торгового дефицита.

2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении 10% тарифа на все импортные товары, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Эти тарифы вступили в силу 5 апреля. Кроме того, для 57 стран с большим торговым дефицитом были установлены дополнительные тарифы до 50%, которые начали действовать 9 апреля.

Дональд Трамп ввел огромные тарифы на импорт: смотрите видео