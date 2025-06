Трамп подумав, що його обізвали куркою: що насправді мав на увазі журналіст

Президент США Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію. Спершу він подумав, що журналіст на загал назвав американського лідера терміном TACO.

Але не все так однозначно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також "Що з обличчям": у делегації Кремля у Стамбулі помітили "нюанс" після "бавовни" на аеродромах

Що сталося на зустрічі з журналістами

Один з журналістів вирішив запитати Трампа про його тарифну політику, використавши термін, який подібний до слова chicken – курка. У цей момент американський лідер подумав, що його образили і був очевидно роздратований.

Що ж насправді сказав журналіст

Але представник ЗМІ не мав на меті образити Трампа. Він використав термін TACO, яким описують тарифну політику президента США.

Зверніть увагу! Акронім TACO, або Trump Always Chickens Out ("Трамп завжди дає задню"), уперше вжив оглядач Financial Times Роберт Армстронг, щоб закликати не сприймати серйозно тарифні погрози Трампа, бо він, мовляв, зрештою зазвичай відступає.

Отож ми бачимо, що слово chicken, яке входить до складу виразу chicken out, буквально означає "курка". Трамп був розлючений і назвав запитання "найпідлішим". Потім Трамп ще й висловив обурення своїй команді, бо ніхто з радників не пояснив йому цей термін.

Що цьому передувало

У 2025 році адміністрація Дональда Трампа реалізувала масштабну тарифну політику, спрямовану на захист американської промисловості та зменшення торгівельного дефіциту.

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення 10% тарифу на всі імпортні товари, посилаючись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Ці тарифи набули чинності 5 квітня. Крім того, для 57 країн з великим торгівельним дефіцитом були встановлені додаткові тарифи до 50%, які почали діяти 9 квітня.

Дональд Трамп запровадив величезні тарифи на імпорт: дивіться відео