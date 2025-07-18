Реальна історія Аннабель: що відомо про моторошну ляльку, яка лякає Голлівуд

Лялька, яка надихнула фільми жахів, знову в центрі містичних чуток через смерть свого куратора. І це – не просто вигадка для кіно, а реальний експонат з моторошною репутацією.

24 Канал зібрав найцікавіші факти про найвідомішу ляльку в історії паранормального.

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Якою є справжня Аннабель?

Насправді це м'яка тканинна Raggedy Ann із яскравим червоним волоссям із ниток і вишитою посмішкою. Зовсім не страшна – але це тільки на перший погляд. Натомість у фільмі її зобразили як фарфорову ляльку з тріщинами, скляними очима, похмурим поглядом та готичною сукнею.

Що відомо про власників?

Ними були відомі демонологи — Ед і Лоррейн Воррени. Ця пара, яку в фільмах грають Патрік Вілсон і Віра Фарміґа, справді існувала й займалась розслідуваннями паранормальних явищ. Вони забрали Аннабель у 1970-х, коли медсестра, що її мала, поскаржилася на дивні й небезпечні події.



Відомі демонологи Ед і Лоррейн Воррени / Sydney Morning Herald

Де ляльку тримали у музеї Ворренів?

Так, просто як у фільмах. Аннабель зберігалася у скляному боксі, освяченому священником, з написом "Warning, positively do not open", що перекладається як "Увага, у жодному разі не відкривати".

Воррени стверджували, що деякі відвідувачі, що насміхалися над лялькою, потім зазнали жахливих аварій. Проте жоден із цих випадків офіційно не підтверджений — це скоріше міф, аніж факт.



Ляльку помістили у спеціальну шафу / Фото, надане Greenwich Time

Лялька "подорожувала" Америкою

У 2019 році Музею окультних речей у Монро, штат Коннектикут, закрили через порушення правил безпеки: будівля не відповідала пожежним вимогам. Усі експонати, включно з Аннабель, залишилися у власності родини Ворренів.

Тоні Спер, зять Еда і Лоррейн Ворренів, разом командою NESPR (New England Society for Psychic Research) перемістив Аннабель у приватне сховище. На час презентацій, лекцій і паранормальних турів ляльку поміщали у спеціальний скляний контейнер – той же ж, що раніше був частиною музею.

До яких фільмів вона має причетність?

Вперше Аннабель з’являється у "Заклятті" (2013) – у сцені, де Воррени розповідають про свою колекцію окультних артефактів. Після цього вона отримала власну трилогію:

"Аннабель" (2014) – історія про подружжя, яке стає жертвою демонічної присутності через ляльку;

"Аннабель: Створення" (2017) – приквел, що розкриває вигадане походження цієї версії Аннабель;

"Аннабель: Повернення додому" (2019) – фінал, у якому події відбуваються вже в домі Ворренів, а сама лялька активізує інші експонати їхнього музею.

Кожен із цих фільмів базується на ідеї "одержимої ляльки", але має мало спільного з реальними подіями, окрім імені.

Що відомо про смерть "опікуна" Аннабель?

13 липня 2025 року несподівано помер Ден Рівера, один із головних сучасних дослідників паранормального та "куратор" Аннабель. Трагедія сталася під час туру Devils on the Run, коли Аннабель виставляли для публіки в місті Геттисберг, відомому своїми легендами про привидів часів громадянської війни.



Опікун ляльки помер під час туру / Фото NESPR

Згідно з офіційними повідомленнями, тіло 54-річного чоловіка було знайдено у готельному номері. Поліція округу, де відбувався тур, заявила, що ознаки насильства відсутні, але остаточну причину смерті встановлять лише після експертизи. Відомо, що Рівера не скаржився на стан здоров'я й активно вів соцмережі та блог про паранормальні явища.

Ця загадкова смерть одразу ж викликала хвилю припущень і чуток у мережі. Трагедію почали пов'язувати з так званим "прокляттям Аннабель". Колеги Рівери з NESPR виступили із заявою: закликали не спекулювати на цій темі та з повагою ставитися до пам'яті загиблого. Вони підтвердили, що тур продовжиться, адже для Дена він був справою життя.

Раніше ми розповідали, як американська блогерка під час прогулянки на каяку біля Кейптауна зняла відео тисяч медуз під водою. У мережі це порівняли зі сценами із фільму жахів.