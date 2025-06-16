Забезпечує сам та ще й донатить: Садовий зізнався, скільки заробляє "котячий мер Львова"

Кіт Левчик – це не просто кіт, а справжній символ Львова. Вже понад п'ять років він мешкає у Львівській міській ратуші, де отримав жартівливе, але почесне звання "котячого мера".

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода, передає 24 Канал.

До теми У мерії Львова житиме кіт Левчик, який матиме інстаграм-сторінку: миле відео

Левчик з'явився у міській раді ще у 2019 році, коли його підібрали на вулиці. Відтоді він став улюбленцем працівників мерії, регулярно з'являється на офіційних заходах, а його фото часто публікують у соціальних мережах Львівської міської ради.

Скільки заробляє кіт Левчик

Секретом заробітку "котячого мера Львова" поділився сам Андрій Садовий. Як відомо, Левчик має свою інстаграм-сторінку, де інколи з'являється реклама. За словами Садового, у "хороші дні" Левчик може заробляти до 4 тисяч гривень на рекламі.

Він повністю забезпечує себе сам, а решта зароблених коштів іде на допомогу безпритульним тваринкам. Разом із фондом "Повернись живим" котик зібрав 144 тисячі гривень на підтримку ЗСУ.

Який кіт стільки заробляє для української армії? Він виконує добру функцію,

– зазначив Садовий.

Скільки заробляє кіт Левчик: дивіться відео

Мер Львова також додав, що Левчик відіграє важливу роль у міській раді, і навіть допомагає укладати угоди.

"Деколи відбуваються складні переговори. Приходить Левчик – і всі стають добрішими. Завдяки йому вирішуються питання, підписуються угоди", – сказав мер Львова.

Цікаво! Раніше журналісти 24 Каналу поспілкувалися з котячим мером Львова. В інтерв'ю Левчик розповів, що активно працює над котополітикою та прагне забезпечити якісне життя для всіх мешканців міста, зокрема й тварин.