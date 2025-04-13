Просто з Льодовикового періоду: вчені, які оживили лютововка, повернуть до життя ще трьох істот

Наука, здається, дедалі більше нагадує сюжет фантастичного фільму. Після успішного "оживлення" лютововка – хижака, який жив понад 10 тисяч років тому – дослідники не збираються зупинятися.

Фірма Colossal Biosciences заявила про свої плани щодо реінтродукції декількох інших історичних істот. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Фірма секвенувала геном шерстистого мамонта і зробила висновок про можливість повернення цього та ще декількох істот до життя. Мовиться про тварин, які блукали планетою близько 4 000 років тому. Мовиться про:

мамонтів;

птаха Додо;

тасманійського тигра.

Коли очікувати відродження зниклих тварин

Генеральний директор компанії Бен Ламм заявив, що перші дитинчата цього зниклого виду можуть з'явитися на світ вже в найближчі декілька років. У березні 2025 року вчені вже створили "шерстистих мишей" як перший крок до повернення мамонтів в природу.

Це дуже хвилююче для нас, тому що це підтверджує, що гени і сімейства генів, які ми ідентифікували за допомогою нашого підходу порівняльної геноміки, дійсно спричиняють у тварин вовняну шерсть, золотисте покриття і довші волоски. І саме таким чином ми збираємося створювати мамонтів майбутнього,

– пояснила головна наукова співробітниця Бет Шапіро.

Робота над відродженням птаха Додо трохи затягується, адже спершу потрібно створити генетичне різноманіття птахів. Саме тому цей проєкт на декілька кроків відстає від інших.



Птах Додо / Скриншот з відео

Тим часом відродження тасманійського тигра перебуває на кращому етапі. Команда секвенувала повний геном 2017-го, але 2024 року виявила 108-річний збережений зразок, що дозволило дослідникам виділити послідовність ДНК, яка, як вони стверджують, на 99,9% збігається з оригіналом.

Раніше компанія Colossal Biosciences воскресила легендарного лютововка, створивши трьох вовків з генами вимерлого виду за допомогою ДНК зі скам'янілостей.