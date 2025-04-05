"Коли зрозумів, куди потрапив": вираз обличчя малюка став мемом у мережі

Пара з Португалії, яка лише нещодавно стала батьками, зафільмувала кумедний вираз обличчя свого малюка. Дитина, попри малий вік, вже продемонструвала серйозний та трохи обурений вираз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @candiivillalobos.

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Мати дитини – 29-річна Кандіда Вілла-Лобос – під час чергового прийому у педіатра поцікавилася, чому їхня дитина ще жодного разу не засміялась.

Лікарка сказала, що малюки зазвичай починають посміхатися приблизно у два місяці, і навіть легенько торкнулася до його щічки, щоб заохотити посміхнутися. Звісно, ми спробували зробити те саме вдома, але зазнали невдачі,

– розповіла мати.

Пара спробувала викликати посмішку у свого двомісячного сина, але натомість отримали лише байдужий і відсторонений погляд. Курйозний момент вони зафільмували й опублікували у тіктоці.

Вираз обличчя малюка насмішив мережу: дивіться відео

Батьки були вражені такою реакцією дитини.

Без жодного моргання… просто цілковито незворушний. Наче маленький суддя, який мовчки вирішує, чи варті ми його посмішки. Це досить повчально, очевидно, треба було докласти більше зусиль,

– зазначила мати.

Реакція мережі

Це смішне відео зібрало понад 1,6 мільйона переглядів й викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі.

"Думаю, якби хтось торкався мого подвійного підборіддя, я б теж не посміхався".

"Молодий чоловік прекрасно розуміє, в який світ прийшов".

"Мій син був таким. Лікар сказав, що він, мабуть, просто не дуже усміхнена людина. Зараз йому 29, і він сварливий фельдшер".

Раніше ми писали про маленьку дитину, яка пролізла крізь паркан і потрапила на територію Білого дому. Інцидент стався посеред дня, коли малюк, імовірно, віком близько двох років, скористався невеликим проміжком між прутами паркану.