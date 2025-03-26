"Не Грицько": у гнізді лелек з Полтавщини помітили іншого птаха – соцмережі шоковані

Життя птахів таке ж буремне та непередбачене, як і життя людей. Так, у гнізді зіркових лелек з Полтавщини, помітили Одарку з іншим птахом. Припускають, що це може бути не Грицько.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Раніше мережу зачарувала новина про повернення до гнізда пари лелек – Грицька та Одарки. Однак згодом співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло заявив, що у гніздо повернувся не улюбленець публіки Грицько, а лише Одарка.

Співробітник Національного природного парку "Пирятинський" припустив, що 22 березня птаха, який прилетів, сприйняли за Грицька. Згодом помітили ще одного лелеку. Під час спостережень за ними дослідники кажуть, що першою могла бути Одарка, яка нині прийняла до себе в гніздо молодого птаха.

Пара склалася, і для нас він – Грицько, а вона – Одарка, попри багато загадкових фактів та питань, на які поки немає відповідей. А, може, й не буде. Але будуть нові спостереження. І, здається, у новому сезоні буде багато чого по-новому, не так, як минулоріч,

– мовиться на сторінці природного парку "Пирятинський" у фейсбуці.

У гнізді помітили іншого птаха: дивіться відео

Зауважимо, що лелеки – моногамні птахи, які зазвичай створюють пару на все життя. Ця моногамія є частиною їхньої природної поведінки і спрямована на забезпечення стабільного виховання потомства. Лелеки часто щороку повертаються до того самого гнізда, де вони вже виховували пташенят. Самець зазвичай прилітає першим і чекає на самицю.

Реакція соцмереж

Українці у соцмережах були шоковані цією новиною. Вони одразу ж почали жаліти Грицька та засуджувати Одарку, яка привела у гніздо "іншого".



На подію реагують навіть українські бренди / Фото з мережі



Соцмережі гадають, куди ж зник Грицько / Фото з мережі



Грицько не повернувся до гнізда / Фото з мережі



Що про інцидент думає сам лелека / Фото з мережі