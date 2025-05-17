Такого не очікував ніхто: жінка зняла на відео, що її кіт робить вночі
- Жінка зняла на відео, як її кіт Кукі стрибає по ній вночі, намагаючись розбудити.
- Користувачі соцмереж активно коментують відео, а експерти пояснюють, що така поведінка котів є природною.
- Ветеринари радять не давати кішці спати весь день, гратися з нею перед сном та обмежити доступ до спальні.
Кошеня, якого звати Кукі, неочікувано став зіркою соцмереж. Це сталося після того, як його господарка опублікувала курйозний ролик за участю свого пухнастика.
Цим відео господарка Кукі поділилася у тіктоці, передає 24 Канал.
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На оприлюднених кадрах користувачі мережі побачили, як пухнастик наполегливо стрибає по господарці, намагаючись її розбудити. Поки друга людина мирно спить поруч, увага кошеняти прикута виключно до "мами".
Хтось о 5 ранку перекидався і хотів, щоб я теж погралася,
– підписала відео жінка.
Жінка зняла на відео, що її кіт робить вночі: дивіться відео
Користувачі соцмереж моментально перейнялися ситуацією і залишили чимало коментарів: як співчутливих, так і гумористичних. До прикладу:
- "Ця дитина була б по той бік дверей, лол",
- "Я не розумію, як люди можуть спати з кішками в кімнаті",
- "Це було зворушливо, як коли Сімба намагався розбудити Муфасу рано-вранці",
- "Масовий хаос через таку маленьку грудочку шерсті".
Цікаво знати! Експерти пояснюють, що така поведінка цілком природна для котів. Ці тварини – сутінкові мисливці, а отже, найбільш активні в досвітні та вечірні години. Щоб повернути собі спокій, ветеринари радять не давати кішці спати весь день, активніше гратися з нею перед сном і за можливості обмежити доступ до спальні. Або ж виділити пухнастику окрему зону із затишною лежанкою та іграшками.
Раніше ми писали, що у Швейцарії камера на дорозі зафіксувала качку, яка перевищила швидкість. Вона летіла зі швидкістю 52 кілометри на годину у зоні з обмеженням 30 кілометрів на годину.