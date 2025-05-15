Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Florida Today.

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Що відомо про змагання

Як повідомляють ЗМІ, такі змагання проходять вже 13 років. Такий захід передбачає:

уроки собачого серфінгу,

костюмовані конкурси,

забіг кроликів,

чемпіонат з серфінгу.

Окрім того, разом з основним чемпіонатом проходив і конкурс бікіні. Чемпіонкою змагань стала 10-річна чихуахуа Шаркін Семмі.



Переможниця змагань 10-річна чихуахуа Фото Florida Today

Чемпіонат світу з догсерфінгу проходить щороку. Змагання об'єднує таланти серед собак-серферів. Всі учасники отримають VIP-сумку з ласощами для собак та закусками.

Як виглядають учасники змагань / Фото Florida Today

Цікаво! Навчити собаку кататися на серфі – можливо, але це непросто і вимагає терпіння, поступовості й правильного підходу. Успіх значною мірою залежить від породи, темпераменту собаки, її досвіду з водою і методики тренувань. Простіше навчити, якщо собака любить воду і не боїться хвиль, має добру координацію та баланс, а також слухається господаря й реагує на команди.

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