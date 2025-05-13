Майже всі його запити були абсурдні і вказували на те, що він нудьгував. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lad Bible.

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Відомо, що британець, на ім'я Джош Вільямс робив запити про ботокс, зуби індички та "Зоряні війни". Його керівництво не проігнорувало цей факт та зробило роздруківку 50 годин його інтернет-пошуків на робочому комп'ютері.

Цікаво! Раніше ми писали про чоловіка з Японії, який заробляє до 1 мільйона єн на місяць, надаючи емоційну та побутову підтримку п'ятнадцяти багатим жінкам.

Навіщо чоловік робив такі запити

Як пояснив ситуацію сам Джош, йому часто не давали завдань, і від нудьги він почав шукати в інтернеті найрізноманітніші речі. Серед його запитів були: "чи болять зуби в індички" і навіть "який я персонаж із "Зоряних воєн"".

Я вже тоді знав, що на межі. У мене було кілька лікарняних, а виправдання звучали все більш абсурдно. У якийсь момент я просто перестав справлятися – мені не давали завдань, і я почав шукати всяку нісенітницю в інтернеті,

– розповів чоловік.



Чоловіка звільнили через історію його браузера / Фото Lad Bible

Зрештою, керівництво вважало таку поведінку неприпустимою і звільнило його.

Життя після звільнення

Після звільнення Джош залишився без доходу і з боргами по оренді. Він вирішив розповісти свою історію у тіктоці. Несподівано ролик став вірусним і викликав хвилю співчуття. Багато користувачів допомогли грошима, що дозволило йому покрити витрати. Зараз відео більше недоступне.