Курйозний інцидент стався 12 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Diario AS.

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Оприлюднені кадри швидко завірусилися у мережі. На них видно як тварини почали бійку на дорозі. Вони не зважали на те, що чимало машин зупинилося, аби не заважати тваринам з'ясовувати стосунки.

Сюрреалістична сцена на дорозі стала вірусною за останні кілька годин, спричинивши великі затори на дорогах. Це просто неможливо пропустити,

– мовиться в дописі.

Битва бабаків посеред дороги у Китаї: дивіться відео

Цікаво знати! Бабаки – це гризуни родини вивіркових. Простіше кажучи, це – великий гризун, родич білок. Найвідоміші види бабаків в Україні – бабак степовий, який мешкає в степах, зокрема на сході та півдні країни.

Бабаки справді іноді влаштовують бійки, і це виглядає досить кумедно – майже як маленький боксерський поєдинок. Все через те, що бабаки – територіальні тварини. Самці б'ються, щоб вигнати суперників зі своєї нори або з ділянки.

Раніше український дрон зафільмував епічну бійку бабаків. Протистояння "месницького" масштабу зафільмували на фронті.