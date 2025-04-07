Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт користувача karaylo у соцмережі Х.

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Наразі невідомо, де саме зняте відео, однак можна припустити, що події відбувалися неподалік лінії зіткнення. На кадрах видно, як дрон фіксує бійку двох пар бабаків, які, схоже, не поділили щось важливе – можливо, територію або морквину.

Цікаво знати! Бабаки в Україні живуть переважно в степових регіонах, де багато відкритих просторів і мало лісів – саме такі умови їм найкраще підходять для риття нір і спостереження за навколишнім середовищем зі своїх "веж". Мовиться про Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, Одеську та Миколаївську області.

Голос за кадром зазначає, що вони чи то б'ються, чи то бавляться. Точно сказати важко. Але виглядає це надзвичайно мило та кумедно.

Бабаки б'ються: дивіться відео

Реакція мережі

Коментарі під відео не змусили себе чекати. Ось, що думають про все це користувачі соцмереж:

"В них там своя лінія фронту...".

"Бабаковий Фронт?".

Зауважимо, що в Україні є відомий Бабак Тимко, який раніше спрогнозував погоду на весну. Ще у лютому він спрогнозував, що весна обов'язково прийде, але варто очікувати на невеликі морози. Крім цього, може випасти сніг. Як ми бачимо, цього разу прогноз Бабака Тимка справдився. Україну дійсно накрили заморозки.