Українці з нетерпінням чекали на цю подію. Як себе сьогодні поводив бабак – розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне Харків.

Не пропустіть Коли святкуватимуть День бабака у 2025 році: що означає це свято

Чи виліз бабак

На Харківщині живе бабак, який прогнозує погоду. Його звати Тимко. Що цікаво, він навіть пережив російську окупацію. Раніше пророкували весну ще двоє львівських бабаків Мишко і Маруся, але вони померли наприкінці 2023 року.

Українці спостерігають за поведінкою бабака у цей день та відзначають зміни у погоді. Згідно з повір'ям, якщо тварина побачить свою тінь і піде знову спати, то зима триватиме ще шість тижнів. Однак якщо бабак не злякається сонячного дня та залишиться надворі, то весна настане зовсім скоро.

Втім, цьогоріч бабак Тимко вперше зробив прогноз на весну дистанційно, у своєму зимівнику, що розташовується на території біологічного степового стаціонару у Великобурлуцькій громаді. Річ у тім, що через війну й постійні обстріли місцевості гризун не зміг впасти у повноцінну сплячку. Тому через нестабільний стан бабак Тимко напророкував прихід весни з рідної домівки.

2 лютого завідувач лабораторії "Східні степи" біологічного факультету Каразінського університету Володимир Грубник розшифрував передбачення гризуна. За його словами, весна обов'язково прийде, але варто очікувати на невеликі морози. Крім цього, незабаром може випасти сніг.

Бабак Тимко передбачив погоду на весну 2025 / Фото Харківського національного університету ім. Каразіна

Історія Дня бабака

Свято вперше відзначили у 1886 році в місті Панксатоні, штат Пенсильванія, США. Саме тоді люди організували святкування на честь бабака Філа, який правильно передбачив майбутню погоду. З того часу в місті збираються тисячі туристів, які очікують на появу тварини, що виходить зі своєї нори. Після цього "Клуб бабака", члени якого вбрані в костюми та циліндри, урочисто оголошують прогнози погоди.

У світі це свято стало відомим завдяки культовому фільму "День бабака", який вийшов у 1993 році. Головний герой стрічки опиняється в часовій петлі, тому змушений переживати один і той самий день знову й знову.