Украинцы с нетерпением ждали этого события. Как себя сегодня вел сурок – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Харьков.

Не пропустите Когда будут праздновать День сурка в 2025 году: что означает этот праздник

Вылез ли сурок

На Харьковщине живет сурок, который прогнозирует погоду. Его зовут Тимка. Что интересно, он даже пережил российскую оккупацию. Ранее предсказывали весну еще двое львовских сурков Миша и Маруся, но они умерли в конце 2023 года.

Украинцы наблюдают за поведением сурка в этот день и отмечают изменения в погоде. Согласно поверью, если животное увидит свою тень и пойдет снова спать, то зима продлится еще шесть недель. Однако если сурок не испугается солнечного дня и останется на улице, то весна наступит совсем скоро.

Впрочем, этом году сурок Тимка впервые сделал прогноз на весну дистанционно, в своем зимовнике, что располагается на территории биологического степного стационара в Великобурлукской громаде. Дело в том, что из-за войны и постоянных обстрелов местности грызун не смог впасть в полноценную спячку. Поэтому из-за нестабильного состояния сурок Тимка предсказал приход весны из родного дома.

2 февраля заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического факультета Каразинского университета Владимир Грубник расшифровал предсказания грызуна. По его словам, весна обязательно придет, но стоит ожидать небольших морозов. Кроме этого, вскоре может выпасть снег.

Сурок Тимка предсказал погоду на весну 2025 / Фото Харьковского национального университета им

История Дня сурка

Праздник впервые отметили в 1886 году в городе Панксатоне, штат Пенсильвания, США. Именно тогда люди организовали празднование в честь сурка Фила, который правильно предсказал будущую погоду. С того времени в городе собираются тысячи туристов, которые ожидают появления животного, выходящего из своей норы. После этого "Клуб сурка", члены которого одеты в костюмы и цилиндры, торжественно объявляют прогнозы погоды.

В мире этот праздник стал известным благодаря культовому фильму "День сурка", который вышел в 1993 году. Главный герой ленты оказывается во временной петле, поэтому вынужден переживать один и тот же день снова и снова.