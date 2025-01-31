Поведінка бабака у цей день може багато розповісти про погоду теплої пори року. Детальніше про День бабака – розповідає 24 Канал.

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День бабака 2025: історія свята

Традиційно взимку бабак прокидається від сну. Якщо тварина побачить свою тінь і піде знову спати, то зима триватиме ще шість тижнів буде. Однак якщо бабак не злякається сонячного дня та залишиться надворі, то весна настане зовсім скоро.

Свято вперше відзначили у 1886 році в місті Панксатоні, штат Пенсильванія, США. Саме тоді люди організували святкування на честь бабака Філа, який правильно передбачив майбутню погоду. З того часу в місті збираються тисячі туристів, які очікують на появу тварини, що виходить зі своєї нори. Після цього "Клуб бабака", члени якого вбрані в костюми та циліндри, урочисто оголошують прогнози погоди.

У світі це свято стало відомим завдяки культовому фільму "День бабака", який вийшов у 1993 році. Головний герой стрічки опиняється в часовій петлі, тому змушений переживати один і той самий день знову й знову.

День бабака 2025 / Фото Pixabay

Коли відзначають День бабака в Україні

В Україні щорічно відзначають це свято 2 лютого. Що цікаво, у нашій державі також є свій бабак, який прогнозує погоду – Тимко з Харківщини. Важливо зазначити, що він пережив російську окупацію. Раніше пророкували весну ще двоє львівських бабаків Мишко і Маруся, але вони померли наприкінці 2023 року.

Українці спостерігають за поведінкою бабака у цей день та відзначають зміни у погоді. Крім цього, 2 лютого громадяни святкують Стрітення Господнє. Тоді Діва Марія та Йосиф принесли Ісуса Христа до Єрусалимського храму та зустрілися з праведником Симеоном Богоприємцем. За народними повір'ями, на Стрітення зима зустрічається з весною.