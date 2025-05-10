Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на West Palm Beach.

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Що відомо про інцидент

Історія почалася з того, що офіцер місцевого відділення поліції зупинив автомобіль через те, що у його власника була вилучена ліцензія. Власницею виявилася 55-річна жінка, яку вдалося затримати без жодних проблем. Але потім з'ясувалася цікава деталь.

Коли поліцейський повернувся до автомобіля затриманої, то побачив, що в ньому є єнот. Пухнастик, на прізвизько Чуві розмістився на водійському місці, а в лапках стискав трубку. З'ясувалося, що це була трубка для вживання метамфетаміну.



У США єнот намагався замести сліди наркозлочинів своєї власниці / Скриншот

Поліція, побачивши такі дії єнота, вирішила обшукати автомобіль. При цьому співробітникам вдалося виявити:

велику кількість метамфетаміну,

крек-кокаїну,

три використані скляні трубки для метамфетаміну.

Цікаво знати! Метамфетамін – це сильний психостимулятор, синтетична речовина, яка впливає на центральну нервову систему. Він стимулює виділення великої кількості дофаміну – нейромедіатора, що відповідає за відчуття задоволення, мотивацію та рухову активність. Через це людина відчуває прилив енергії, ейфорію, безсоння, підвищену активність.

Власниці висунули звинувачення у зберіганні наркотиків, а також постанову про відсторонення від керування транспортним засобом.

Раніше у місті Лісе, Туреччина, через спалення 20 тонн канабісу мешканці зазнали інтоксикації, відчуваючи запаморочення, нудоту та галюцинації. Інцидент став результатом операції з вилучення наркотиків, де влада спалила канабіс, не врахувавши наслідки диму для мешканців.