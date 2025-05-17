Цим відео господарка Кукі поділилася у тіктоці, передає 24 Канал.

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На оприлюднених кадрах користувачі мережі побачили, як пухнастик наполегливо стрибає по господарці, намагаючись її розбудити. Поки друга людина мирно спить поруч, увага кошеняти прикута виключно до "мами".

Хтось о 5 ранку перекидався і хотів, щоб я теж погралася,

– підписала відео жінка.

Жінка зняла на відео, що її кіт робить вночі: дивіться відео

Користувачі соцмереж моментально перейнялися ситуацією і залишили чимало коментарів: як співчутливих, так і гумористичних. До прикладу:

"Ця дитина була б по той бік дверей, лол",

"Я не розумію, як люди можуть спати з кішками в кімнаті",

"Це було зворушливо, як коли Сімба намагався розбудити Муфасу рано-вранці",

"Масовий хаос через таку маленьку грудочку шерсті".

Цікаво знати! Експерти пояснюють, що така поведінка цілком природна для котів. Ці тварини – сутінкові мисливці, а отже, найбільш активні в досвітні та вечірні години. Щоб повернути собі спокій, ветеринари радять не давати кішці спати весь день, активніше гратися з нею перед сном і за можливості обмежити доступ до спальні. Або ж виділити пухнастику окрему зону із затишною лежанкою та іграшками.

Раніше ми писали, що у Швейцарії камера на дорозі зафіксувала качку, яка перевищила швидкість. Вона летіла зі швидкістю 52 кілометри на годину у зоні з обмеженням 30 кілометрів на годину.