Заснула у потязі: жінка пропустила свою зупинку і опинилася в іншій країні

Жінка, на ім'я Лотті випадково задрімала у потязі і пропустила свою зупинку. Вона вийшла не у Лондоні, як планувала, а в іншій країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Своєю історією жінка поділилася у тіктоці. Вона їхала потягом з Маргейта (Англія) до свого будинку у Лондоні. Але під час дороги заснула і прокинулася, коли на її телефон прийшло повідомлення від оператора мобільного зв'язку, в якому мовилося про те, що вона перебуває у Франції.

Вона вирішила трохи подрімати перед прибуттям поїзда до Лондона. Вона розповіла, що не знає, як довго вона спала, але її розбудив телефон, який "дзижчав" на її колінах, вказуючи на те, що вона отримала текстове повідомлення,

– розповіла вона.

Жінка пропустила свою зупинку і опинилася в іншій країні: дивіться відео

Як таке могло статися

Користувачі мережі пояснили, що потяг, ймовірно, перенаправили за іншим маршрутом до району Дувра. Тому її телефонна мережа прийняла сигнал з Франції, навіть якщо вона досі була на території Великої Британії.

По суті, ваш потяг буде об'їжджати Дувр, і коли ви будете проїжджати повз Самфір-Хоу, ваш телефон прийме французький сигнал. Я залізничник, який регулярно з цим стикається,

– зазначив один з коментаторів.

Ще один коментатор додав, що люди можуть користуватися французькими мережами по всій прибережній частині Кента.

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