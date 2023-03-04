З G20 – просто, з ООН – складніше: дипломат сказав, як викинути Росію з міжнародних організацій

Росія другий рік поспіль вбиває мирних людей й знищує українські міста. Попри усі воєнні злочини, її досі не можуть виключити з провідних міжнародних організацій та клубів урядів.

До прикладу, викинути державу-агресорку з G-20 дуже просто. Про це 24 Каналу сказав дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019 роки), голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий.

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Росію ізолюватимуть ще більше

За словами дипломата, є країни, які грають на антиамериканізмі й сприймають це виключення як підсилення ролі США і союзників. Це не лише Китай. Це й Індія, й Бразилія, й Південноафриканська республіка. Тому вони хочуть залишити цей майданчик і діалог

Ще до повномасштабного вторгнення Путін був приїжджав і ходив там як неприкаяний, ніхто до нього не підходив. Нічого хорошого Росія там не знаходить. Але така позиція, на мій погляд, сприяє продовженню війни, тому що вона повністю не ізолює Росію,

– зауважує посол.

Якби сьогодні держава-агресорка була у повній ізоляції, зокрема йдеться про Китай, Індію, то шансів про щось говорити взагалі не було. Росіяни б зрозуміло усю безперспективність очікувань тривалого ведення війни.

Чалий нагадує, що раніше Росія входила до G-8 ("Велика вісімка"), але її звідти викинули. Тепер ми називаємо цей міжнародний клуб урядів "Велика сімка".

Що ж до організацій, які діють на базі статуті, як от ООН, тут набагато складніше: або потрібно перезавантажувати усю систему, що так чи інакше дозріє після війни, або ізолювати від блокування рішень. Зараз процес іде таким шляхом: як позбавити Росію права вето. Але це буде відбуватися роками, а нам потрібно рішення зараз,

– наголошує голова правління Українського кризового медіацентру.

Безумовно, Росія все далі й далі занурюються в ізоляцію сприйняття й підтримки. Під час останнього голосування її підтримало лише 7 членів, проте серед них немає серйозних країн або лідерів, яких би поважали у світі.

"Є деякі країни, які мене непокоять більше, ніж інші. Казахстан, Грузія та інші пострадянські країни можуть стати бачили, як Росія може виступити проти них. Вони займають досить цинічну позицію. Зрозуміло, що Україна відстоїть позиції, але ці країни можуть стати наступними. Їх Росія з'їсть і не подавиться", – переконаний Чалий.

Наразі є надія на Казахстан, акцентує він, адже там з візитом перебуває Ентоні Блінкен. Ця країна також може бути жертвою, вона має можливість підкріпити позицію з боку Китаю. "Я думаю, що вони мають якось з цього вистрибувати. Тому 100% ізоляції Росії у світі немає, але цей процес триває", – підсумував Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019 роки).