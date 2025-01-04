Є кілька варіантів гарантувати безпеку Україні після припинення війни, – ексглава МЗС назвав їх

Гарантувати безпеку Україні після припинення війни можна кількома способами. Насамперед мовиться про повноправне членство в НАТО, але такий сценарій не буде швидким.

Відтак є ще 2 варіанти: двосторонні угоди з неядерними державами або ядерна зброя. Детальніше про кожен з них 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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Що необхідне для безпеки України

"Є кілька варіантів гарантувати безпеку Україні після припинення війни", – сказав Огризко.

Передусім йдеться про повноправне членство в НАТО, що через Словаччину та Угорщину з великою імовірністю не буде швидким процесом, навіть якщо США та Німеччина змінять свою позицію. За вказівками Кремля, Будапешт та Братислава не дадуть це зробити швидко.

Тоді залишається 2 варіанти:

двосторонні угоди з ядерними державами – США, Великою Британією та Францією – поодинці або разом, що є кращим варіантом;

ядерна зброя.

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Наскільки реалістично знову набути ядерну зброю

Коли Україна доєднувалася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Верховна Рада ратифікувала його з певними застереженнями. Там зазначено, що в разі настання загрози існування України, вона може вийти з цього договору.

Це абсолютно легальний та нормальний процес. Він передбачений міжнародним правом,

– наголосив Володимир Огризко.

І тоді треба пояснювати партнерам, що Україні доведеться йти шляхом набуття ядерної зброї. Оскільки у 1996 році на прохання союзників Київ віддав ядерну зброю Росії, яка тепер використовується проти нього ж, а гарантій безпеки так і не отримав. Інакшого виходу просто немає.

Це неприємно. Це боляче. Але в кінцевому результаті ми зараз говоримо не про теорію, а про практику виживання України. Тому що Росія веде проти нас геноцидну війну й ми мусимо у якийсь спосіб ставити її на місце. Іншого, як взаємна загроза знищення ядерної зброї, у нас просто не залишиться,

– констатував ексглава МЗС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відкинув пропозицію Росії зменшити чисельність української армії до 40 – 50 тисяч, наголосивши на необхідності сильної армії для захисту незалежності країни.