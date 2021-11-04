"Гавкала і бігала голою подвір'ям": шокуючі подробиці про маму, чия донька смертельно отруїлася

Мати 8-річної дівчинки, яка померла в Луцьку, ймовірно, внаслідок отруєння каштанами, відзначається дивною поведінкою. У жінки часто бували напади агресії, могла навіть накинутися на маленьких дітей.

Сусіди розповідають, що стосунки не склалися одразу, оскільки вона на контакт не йде, але завдає чимало клопотів. Водночас, за їхніми словами, діти – старший син і донька – абсолютно нормальні.

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Гавкала та бігала голою подвір'ям, – сусідка Олена

Мешканка будинку Олена повідомила, що нічого про жінку хорошого сказати не може. Вказує, що особисто три роки тому писала на неї заяву в поліцію та у службу в справах дітей.

Вона кидалась до моєї чотирирічної дитини. Хотіла вдарити сміттєвим мішком. Це бачили мешканці двору. Дільничний відмовився приймати заяву, то я ходила у міськвідділ. Все закінчилось тим, що до неї прийшли і провели так звану профілактичну роботу,

– продовжила сусідка.

Лучанка зазначила, що батько дітей покинув сім'ю близько двох років тому. Припустила, що, ймовірно, причиною стали психічні відхилення дружини, які почали гостро виявлятися.

"Вона кидається до людей, гавкає. Неодноразово бачили, як майже оголеною бігала двором. В одній спідній білизні стрибала по калюжах. Влітку стелила покривало і лягала із дитиною на асфальті. Я впевнена, що у неї проблеми з психікою", – додає Олена.



Будинок, де мешкала жінка з донькою / Фото ІА Волинські Новини

Дівчинка, ймовірно, смертельно отруїлася каштанами

Дівчинку 21 жовтня госпіталізували – одразу повезли в реанімацію. Медики боролися за життя дитини тиждень, але, на жаль, врятувати її не вдалося.

Наразі стверджувати, чим дитина отруїлася, важко. Втім, мати зізналася, що напередодні дівчинка вживала грецькі горіхи, гречку та їстівні каштани.

Лікарі підтверджують, що смерть дитини сталася через важке отруєння. Медичні працівники додають, що певний час жінка лікувала доньку вдома.

У поліції на жінку відкрили кримінальне провадження за статтею про "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування".