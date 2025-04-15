США можуть закрити авіабазу "Рамштайн", де зберігається ядерна зброя

У Румунії заявили, що американці розглядають можливість закрити авіабазу "Рамштайн" у Німеччині. Ці плани нібито вже на порядку денному у Пентагоні.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на PS News і Defense Express.

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Хто повідомив, що базу "Рамштайн" закриють

Ці дані навів глава румунської торгово-промислової палати Міхай Дарабан з посиланням на американських військових. Він заявив, що "Рамштайн" можуть перенести до Румунії – наприклад, її функції може виконувати авіабаза "Міхай Когелнічану". Як можливу причину Дарабан назвав торгівельні відносини між Румунією та США, адже Бухарест більше купує у США, аніж продає.

У Defense Express не змогли однозначно оцінити вплив цього можливого рішення США. Адже авіабаза "Рамштайн" створювалася у 1950-х роках, коли до території, контрольованої СРСР, залишалося 200 кілометрів. Тепер з Німеччини до російських військ у Калінінграді тисяча кілометрів. А от від "Міхая Когелнічану" до окупаційних військ на території України – 320 кілометрів, а до території власне Росії – 650 кілометрів. Тому для Києва це може стати неочікуваним плюсом.

"Міхай Когелнічану" міститься неподалік узбережжя Чорного моря. Це авіабаза подвійного призначення. Її використовують румунські повітряні сили та партнери по НАТО, а також цивільна авіація.

8 квітня повідомили, що Пентагон може вивести половину військових зі Східної Європи – 10 тисяч з тих, кого відправив Байден у Європу в 2022 році. Мова про Польщу та Румунію. В Пентагоні говорили, що ще не визначилися. Проте того ж дня стало відомо, що США передислокують частину військових з аеропорту Ясьонка в Польщі, який був ключовим хабом допомоги для України.

Яка роль авіабази "Рамштайн" для США та Європи

"Рамштайн" зараз – один зі стовпів всієї архітектури військ США у Європі. Там розташоване командування повітряних сил НАТО та командування повітряними силами США у Європі та Африці. Це головний аеродром і загалом центральний авіаційний транспортний вузол сил США у Європі. І одна з двох авіабаз у Німеччині, де зберігається ядерна зброя для партнерів.

У Defense Express вважають, що безболісно перенести повний функціонал з однієї авіабази до іншої навряд чи можливо. Та якщо США справді ухвалять таке рішення, це створить дуже потужний командно-логістичний вузол близько до Росії.