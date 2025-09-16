Увечері 15 вересня у Варшаві був знешкоджений дрон. Безпілотник літав над урядовими будівлями.

Прем'єр країни Дональд Туск повідомив, що операторів дрона затримали. За словами політика, ними буцімто виявилися двоє громадян Білорусі, передає 24 Канал із посиланням на Polsat News.

Хто запустив дрон над резиденціями президента та прем'єра Польщі?

Однак пізніше поліція уточнила, що один зі зловмисників – 21-річний громадянин України. Його спільницею була 17-річна білоруска.

Наразі поліція обшукує їхні квартири, перевіряє їхні особи та чи мають вони дозвіл на легальне перебування в Польщі. За інформацією прокуратури, дівчину та хлопця ще не допитували.

Затриманих підозрюють у порушенні статті 212 Закону про авіацію.

Довідка: У польському Законі про авіацію стаття 212 стосується здійснення польотів без необхідних дозволів або з порушенням правил безпеки. Тобто, якщо хтось запускає літальний апарат у забороненій зоні, без дозволу чи всупереч встановленим обмеженням, це кваліфікується як порушення. На практиці – це адміністративне правопорушення або навіть злочин, якщо створено серйозну загрозу. За нього можуть загрожувати штрафи, обмеження волі або навіть ув'язнення (залежно від обставин).

Речник координатора спецслужб Яцек Добжиньський заявив, що слідчі з'ясовують, чим керувалися молоді люди, запускаючи дрон у забороненій зоні.

Ми спростовуємо чутки, що це якась масштабна шпигунська акція. На цьому етапі цього ніхто не може однозначно підтвердити. Це молоді люди. Можливо, це було через легковажність, можливо – через незнання, можливо, вони хотіли просто зняти якийсь фільм над Лазєнковським парком, адже саме там перебували,

– пояснив Добжиньський.

За інформацією телеканалу TVP info, молодик живе в Польщі давно, а ось дівчина приїхала до країни нещодавно.

Нагадаємо, що дрон, який літав над урядовими будівлями, знешкодили.

