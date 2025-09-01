Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що протягом тижня 1 – 7 вересня проведе низку зустрічей. Мовиться про перемовини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Механізм корумпування: Безсмертний розкрив, як Орбан і Фіцо використовують нафтопровід "Дружба"

Які зустрічі планує Фіцо?

У своєму фейсбуці словацький політик заявив, що проведе низку зустрічей із Сі Цзіньпіном, Путіним та Зеленським.

До слова, Роберт Фіцо зустрічався з Володимиром Путіним у Москві у 2024 році. Вони потиснули один одному руки.

Відомо, що Словаччина стала єдиною країною ЄС, представленою на військовому параді в Китаї, присвяченому 80-річчю закінчення Другої світової війни. Фіцо запевнив, що відвідав захід з поваги до всіх жертв війни. Під час свого виступу він також відкинув критику щодо участі, зауваживши, що ми стаємо свідками формування "нового світового порядку" та "нових правил багатополярного світу, з новим балансом сил".

Журналісти нагадали, що Роберт Фіцо неодноразово зазнавав критики вдома і за кордоном через близькі відносини з Росією та конфліктував з Україною щодо енергетики, намагаючись затримати санкції ЄС проти Москви.

Що відомо про візит Путіна до Китаю?