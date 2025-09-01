Фіцо планує зустрітися з Зеленським та Путіним протягом тижня
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує зустрічі з президентами Китаю, Росії та України протягом тижня 1 – 7 вересня.
- Фіцо раніше зазнавав критики через близькі відносини з Росією та конфлікти з Україною щодо енергетики.
- Словаччина була єдиною країною ЄС, представленою на військовому параді в Китаї на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що протягом тижня 1 – 7 вересня проведе низку зустрічей. Мовиться про перемовини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Які зустрічі планує Фіцо?
У своєму фейсбуці словацький політик заявив, що проведе низку зустрічей із Сі Цзіньпіном, Путіним та Зеленським.
До слова, Роберт Фіцо зустрічався з Володимиром Путіним у Москві у 2024 році. Вони потиснули один одному руки.
Відомо, що Словаччина стала єдиною країною ЄС, представленою на військовому параді в Китаї, присвяченому 80-річчю закінчення Другої світової війни. Фіцо запевнив, що відвідав захід з поваги до всіх жертв війни. Під час свого виступу він також відкинув критику щодо участі, зауваживши, що ми стаємо свідками формування "нового світового порядку" та "нових правил багатополярного світу, з новим балансом сил".
Журналісти нагадали, що Роберт Фіцо неодноразово зазнавав критики вдома і за кордоном через близькі відносини з Росією та конфліктував з Україною щодо енергетики, намагаючись затримати санкції ЄС проти Москви.
Що відомо про візит Путіна до Китаю?
Нагадаємо, що зранку 31 серпня російський диктатор прибув до Китаю. Його зустріли почесним караулом і червоною доріжкою.
Очікується, що 3 вересня Путін відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю перемоги у Другій світовій війні, а також візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, який пройде в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.
2 вересня в Пекіні відбудеться тристороння зустріч глав Росії, Китаю та Монголії, де ті обміняються думками щодо ключових напрямків роботи в різних галузях.
Загалом за чотири дні в Китаї Путін відвідає два міста – Тяньцзінь і Пекін, де відбудеться його офіційний візит.