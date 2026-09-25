Президент Угорщини порівняв боротьбу України з угорським повстанням 1956 року

Україна зараз бореться за збереження власної незалежності точно так само, як боролися угорці під час повстання 1956 року проти прорадянського режиму. Про це заявив президент Угорщини Андраш Бака під час виступу на Генасамблеї ООН.

Виступ угорського лідера відбувся на 81-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Що сказав президент Угорщини

Андраш Бака пригадав, що у 1956 році чимало країн відчинили свої двері перед угорськими біженцями, а зараз у подібній ситуації опинилися українці.

Угорський президент підкреслив, що Будапешт рішуче засуджує загарбницьку агресію Росії, оскільки вона порушує міжнародне право та Статут ООН.

Сьогодні Україна бореться за збереження своєї незалежності. Угорщина засуджує повномасштабну наступальну війну Росії, яка порушує Статут ООН та міжнародне право. Ми виступаємо на захист права України на самооборону, її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, а також права її народу самостійно вирішувати своє майбутнє. Свобода, за яку у 1956 році боролися угорці, – це та сама свобода, яку сьогодні ми маємо захищати й для українців,

– заявив Андраш Бака.

За його словами, дипломатія має покласти край цій війні, однак тривалий і справедливий мир неможливий без повної поваги до українського суверенітету.

Президент Угорщини також застеріг, що визнання насильницького захоплення територій як способу вирішення суперечок створить загрозу для багатьох менших держав світу.

"Якщо насильницьке захоплення територій стане загальноприйнятим способом вирішення суперечок, кожна менша країна матиме підстави для занепокоєння щодо свого майбутнього", – наголосив Андраш Бака.

До слова, тим часом міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан підтвердила, що Будапешт і надалі виступає категорично проти будівництва нового нафтового об'єкта для потреб нашої держави. Водночас посадовиця заявила про нібито розв'язання конфлікту довкола "Карпатської вісімки" (C8).