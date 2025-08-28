Джей Ді Венс прокоментував гучну лютневу суперечку з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася в Овальному кабінеті Білого дому. Венс вважає, що це був ключовий етап для розуміння розбіжностей між Києвом і Вашингтоном.

Різкі слова Венса під час зустрічі в Білому домі були викликані недоліками попереднього керівництва. Таку заяву віцепрезидент США зробив під час інтерв'ю виданню USA Today 27 серпня 2025 року, передає 24 Канал.

Що сказав Венс про сварку із Зеленським?

За його словами, хоча конфлікт і не був запланованим, він виявився "корисним", оскільки допоміг чітко окреслити всі непорозуміння між США та Україною, що стало важливим для американської громадськості.

Венс пояснив, як він сприймає суперечку в Білому домі із президентом Зеленським, яка в лютому 2025 року шокувала всю міжнародну спільноту й призвела до погіршення трансатлантичних відносин.

Чи хотів би я, щоб ця сварка в Овальному кабінеті стала публічною? Не обов'язково. Але я вважаю, що вона висвітлила реальні проблеми у відносинах між США та Україною,

У своєму коментарі Венс також розповів, що його роздратування під час зустрічі було спрямоване не стільки на Зеленського, скільки на політику попередньої адміністрації Джо Байдена.

За його словами, Байден надавав Україні мільярди доларів допомоги, але не мав чіткого плану щодо завершення війни.

Натомість Венс заявив, що нинішня адміністрація Трампа "значною мірою поділяє позицію президента Зеленського" щодо прагнення до мирного врегулювання.

Хоча у нас є певні розбіжності, ми, безумовно, прагнемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну,

– підкреслив Джей Ді Венс.

Однак попри всі дипломатичні зусилля Трампа та його команди, обіцянка завершити війну в Україні в найкоротші терміни все ще далека від реальності. Після проведення саміту на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп заявляв про готовність Кремля до перемовин.

Однак Росія продовжує затягувати підготовку до зустрічі лідерів держав, тероризуючи міста України жорстокими обстрілами. При цьому, в Москві диктують ультимативні умови до Києва, що фактично означало б капітуляцію України.

Як конфлікт в Білому домі вплинув на міжнародну спільноту?

Численні американські та європейські ЗМІ висловили стурбованість щодо можливих наслідків цієї суперечки для міжнародних відносин і подальшої підтримки України в контексті війни з Росією.

Європейські лідери висловили підтримку Зеленському, зв'язуючись із ним телефоном та повідомленнями. Реакції політиків, за даними джерел, були найрізноманітнішими. Французький міністр, дізнавшись про інцидент, до пізньої ночі залишався біля телевізора.

Британські посадовці, працюючи з дому в п'ятницю ввечері, активно листувалися у WhatsApp, стурбовані ситуацією після сварки в Овальному кабінеті, називаючи її "надзвичайно серйозною".

Своєю чергою президент України підкреслив, під час лютневої зустрічі відстоював думку українського народу, який на початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю, щоб захищати свободу, гідність та незалежність.