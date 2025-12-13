"Як і в 1938 Судет буде недостатньо": Мерц порівняв Путіна з Гітлером

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв Путіна з Гітлером. На його думку, російського диктатора не задовільнить поступка частиною територій, як у свій час не задовільнила німецького.

Він зазначив, що Росія веде агресивну війну не просто проти України, а проти усієї Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Як Мерц пригадав Судети у контексті України?

Канцер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв амбіції Путіна з Гітлерівськими. Він згадав про наслідки Мюнхенської угоди 1938 року, яка дозволила Нацистській Німеччині отримати Судетську область Чехословаччини в обмін на обіцянку миру. Тоді Німеччина порушила її всього через пів року – у березні 1939 року – і окупувала всю країну.

Це російська агресивна війна проти України – і проти Європи. І якщо Україна впаде, вона не зупиниться. Так само як і в 1938 році Судетської області було недостатньо. Путін не зупиниться,

– сказав Мерц.

