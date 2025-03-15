Будь-який мирний план щодо України потребує співпраці з США, – прем'єр Британії

У суботу, 15 березня, відбувся онлайн-саміт "коаліції охочих" щодо України. За підсумками прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що будь-який мирний план щодо України потребує співпраці з США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Що у Європі думають про роль США у мирі

Так, у Кіра Стармера запитали він усе ще шукає "підтримки" безпеки з боку Вашингтона. Прем'єр Британії запевнив, що плани щодо України в разі припинення вогню з Росією повинні передбачати співпрацю Сполучених Штатів.

Позиція щодо США не змінилася. Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити спільно зі Сполученими Штатами… Ми спілкуємося зі США щодня,

– сказав Стармер, додавши, що його радник з національної безпеки вже повернувся зі США.

Зазначимо, що днем раніше ЗМІ повідомили, що радники з питань національної безпеки трьох провідних європейських держав – Великої Британії, Німеччини та Франції – вирушили до Вашингтона з неанонсованим візитом. Поїздку було організовано в найкоротші терміни. Журналісти пов'язують терміновість поїздки з відсутністю європейських країн на переговорах щодо припинення війни Росії проти України.