Велика Британія готова відправити свої війська в Україну. Це відбудеться лише після досягнення домовленості про припинення вогню з Росією.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі розповів про завдання "коаліції охочих" в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Коли Британія направить в Україну миротворців?

За словами Гіллі, "коаліція охочих" готова в перший же день припинення вогню відправити свої війська в Україну, щоб гарантувати стабільність та безпеку.

У разі припинення вогню ми готові направити британські війська в Україну. Вони готові до дії, вони готові діяти з першого дня,

– сказав Гіллі.

Водночас міністр утримався від чіткої відповіді на питання, як діятимуть британські військові у разі нового нападу Росії, але наголосив, що вони матимуть право на самооборону.

Головним завданням об’єднання, створеного Великою Британією та Францією, Гілі назвав забезпечення того, щоб Україна почувалася захищеною та могла відновлювати свої Збройні сили, посилюючи здатність стримувати Росію у майбутньому.

Силу України він назвав головним стримуючим фактором від нового вторгнення.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловив скептицизм щодо ефективності миротворчого контингенту в Україні