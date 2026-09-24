До цього доклав рук Трамп: у "злитому" документі МЗС Бельгії назвало США ненадійним союзником

Міністерство закордонних справ Бельгії розіслало дипломатам внутрішню стратегію, у якій заявило про втрату Сполученими Штатами статусу надійного союзника за президента Дональда Трампа. У зв'язку з цим відомство закликало до докорінного перегляду відносин між Євросоюзом і Вашингтоном та посилення закупівель європейської зброї.

Як повідомляє видання Financial Times із посиланням на документ, з яким ознайомилися журналісти, аналітичну записку підготував підрозділ дипломатичного відомства у справах Америки та Карибського басейну наприкінці жовтня 2025 року. Документ створили приблизно через вісім місяців після того, як уряд Бельгії очолив прем'єр-міністр Барт Де Вевер.

Які подробиці?

Головною метою аналітичної записки стала розробка тактики взаємодії з Вашингтоном для захисту власного суверенітету та економіки без демонстрації відкритої ворожості. Бельгійські дипломати констатують, що нинішній курс Білого дому ставить під загрозу низку ключових інтересів брюссельської адміністрації та Євросоюзу в цілому.

Тепер очевидно, що американський партнер більше не є тим союзником, яким він був у минулому,

– наголошується у "злитому" робочому матеріалі.

Альтернативна дипломатія та обхід Білого дому

Для мінімізації ризиків МЗС Бельгії пропонує змістити фокус зовнішньої політики з федерального уряду США на регіональних лідерів.

Відомство рекомендує розширювати контакти з губернатораторами як Республіканської, так і Демократичної партій, а також меріями ключових американських мегаполісів.

Окремим пунктом у стратегії виділено активізацію роботи з Конгресом та представниками опозиції. Бельгійським дипломатам доручили шукати та налагоджувати зв'язки з новими поколіннями двопартійних еліт, які формуватимуть політичний ландшафт Сполучених Штатів у майбутньому.

Паралельно у документі підкреслюється критична необхідність диверсифікації безпекових партнерств. Попри те, що команда Дональда Трампа позитивно сприймає зусилля із закупівлі американської зброї, брюссельським урядовцям радять переорієнтувати оборонні контракти на користь європейських виробників військової техніки.

До речі, раніше ми писали про те, що рейтинг схвалення Дональда Трампа знизився до 33% – це найнижчий показник від початку його другого президентського терміну. За даними Reuters, падіння підтримки значною мірою пов'язують із наслідками війни в Ірані.

Офіційна позиція дипломатичного відомства

У бельгійському зовнішньополітичному відомстві поспішили применшити офіційний статус оприлюднених матеріалів. Представник установи назвав документ внутрішнім робочим матеріалом і закликав відрізняти його зміст від узгодженої політичної стратегії країни.

Оцінювання того, що міжнародні події означають для Бельгії, зокрема для її відносин із союзниками, є частиною регулярної роботи Міністерства закордонних справ. Зміни в політиці США закономірно вимагають такого осмислення. Трансатлантичні відносини змінюються, і ми повинні враховувати це, захищаючи свої інтереси та готуючись до майбутнього,

– заявив речник установи.