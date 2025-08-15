Гілларі Клінтон може номінувати Дональда Трампа на отримання Нобелівської премії. Вона назвала умову, яка пов'язана з миром в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Newsweek.

За якої умови Трампа можуть подати на Нобелівську премію?

Суперниця Дональда Трампа на виборах президента 2016 року Гілларі Клінтон заявила, що готова висунути його кандидатуру на Нобелівську премію миру.

Однак вона уточнила, що зробить це лише в разі, якщо чинний президент США завершить російсько-українську війну без будь-яких територіальних поступок Кремлю.

Послухайте, якби ми змогли це зробити, якби президент Трамп був архітектором цього, я б висунула його на Нобелівську премію миру. Бо моя мета тут – не допустити капітуляції перед Путіним, за підтримки та сприяння з боку США,

– додала Клінтон.

Політикиня підтримує Україну та називає ключовою умовою для досягнення миру – повне виведення російських військ з окупованих Росією територій. Це, на її думку, стане свідченням "добросовісних намірів Москви".

Нагадаємо, що американського президента висунули на Нобелівську премію миру. На його думку, він гідний нагороди, оскільки зміг врегулювати щонайменше п'ять військових конфліктів.