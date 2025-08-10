Російський диктатор Путін хоче окупувати усю Донеччину, Луганщину та частину Запоріжжя й Херсонщини. Загалом він прагне, аби Україна передала йому близько 20% своєї території.

Зокрема, йдеться й про останню чверть Донецької області, яка наразі перебуває під українським контролем. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Яких територіальні претензії у Путіна?

Російський диктатор Путін зазіхає на усю Донеччину, Луганщину та три чверті Запоріжжя та Херсонщини.

Зазначається, що в обмін на припинення вогню Росія хоче заморозити лінію фронту на Запоріжжі та Херсонщині, 74% яких окуповані, а також на Луганщині, де окупанти зайняли 99%.

Ці умови президент Володимир Зеленський відхилив. Попри це, їх планують обговорити Путін та Трамп під час можливого саміту на Алясці 15 серпня.

Однак, європейські чиновники 9 серпня під час зустрічей у Великій Британії заявили віцепрезиденту США Венсу, що рішення щодо України не можуть бути прийняті без її участі.

Раніше ЗМІ писали, що саміт у Великій Британії дав значний прогрес у досягненні миру в Україні.