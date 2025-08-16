Трамп заявив, що Путін підтримує завершення війни в Україні, якщо отримає шматок її території. Трамп має намір представити цю пропозицію президенту Володимиру Зеленському вже в понеділок під час зустрічі у Білому домі, куди також запрошені й європейські лідери.

Серед вимог Путіна є захист російської мови та церков в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також "Виграв час і нічим не поступився": що пишуть ЗМІ про зустріч Путіна і Трампа

Які вимоги Путін висуває перед Україною?

Після діалогу з Путіним Трамп, як зазначається, відмовився від своєї попередньої ідеї негайного припинення вогню й вважає, що можна укласти швидку мирну угоду, якщо Київ погодиться передати Росії решту Донбасу, включно з районами, які ще не окуповані російськими військами.

Однак українська сторона і Європа категорично відкидають такий сценарій. У Києві нагадують, що Конституція не дозволяє поступок суверенітетом, а також підкреслюють, що йдеться про території з ключовими оборонними позиціями та значними ресурсами.

Путін, свою чергою, запропонував "заморозити" бойові дії по нинішній лінії фронту й письмово зобов’язатися більше не нападати ні на Україну, ні на країни Європи. Європейські лідери попередили Трампа, що російський президент неодноразово порушував власні гарантії та угоди.

Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території, наголосили посадовці, додавши, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Під час розмови пан Трамп не згадував про запровадження будь-яких подальших санкцій чи економічного тиску на Росію, сказали посадовці. Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Попри напруження, європейські чиновники зазначили й один позитивний сигнал: за словами Трампа, Путін погодився на те, що Україна має отримати серйозні гарантії безпеки після врегулювання конфлікту, але не у рамках НАТО. При цьому Трамп натякнув, що до таких гарантій можуть долучитися й американські війська.

Путін також вимагає надання російській мові статусу офіційної мови в Україні та гарантій безпеки для російських православних церков.

Трамп сподівається провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним. Але Путін від цього поки що відмовляється, вважаючи українського президента нелегітимним.