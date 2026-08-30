В Ісландії на референдумі щодо ЄС попередньо перемагають противники відновлення переговорів

Острівна країна може вкотре відмовитися від перспективи євроінтеграції через рішення своїх громадян. Попередній підрахунок голосів показує мінімальну перевагу противників зближення з Брюсселем.

Про це повідомляє ісландська телерадіокомпанія RUV.

Що відомо про голосування?

Голосування офіційно завершилося в суботу о 22:00 за місцевим часом. Одразу після закриття дільниць розпочалося транспортування бюлетенів із міських та сільських виборчих дільниць до спеціальних пунктів підрахунку.

Після опрацювання перших 177 тисяч із приблизно 270 тисяч бюлетенів . За попередніми підсумками, проти відновлення переговорів проголосували 52,5% виборців, тоді як 47,5% підтримали відповідну пропозицію. Інформація про загальну явку виборців поки що відсутня.

Представники виборчої комісії наголосили, що остаточні підсумки референдуму стануть відомі не раніше полудня в неділю.

Раніше європейські дипломати висловлювали сподівання, що позитивне рішення ісландців щодо відновлення переговорів допоможе посилити підтримку розширення ЄС та вступу інших кандидатів.

Нагадаємо, Ісландія не є членом ЄС, однак має тісні зв'язки з Євросоюзом: країна входить до Шенгенської зони та Європейського економічного простору.

Відомо, що Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році на тлі світової фінансової кризи. У 2010 році країна отримала статус кандидата та розпочала переговори про членство, однак у 2013 році новий уряд євроскептиків призупинив цей процес. Відновити переговори пропонували вже зараз, проте більшість учасників референдуму виступила проти.

Зазначимо, що не тільки Ісландія розглядає вступ до ЄС. Відомо, що Вірменія найближчим часом планує розпочати офіційний процес подання заявки на членство у Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян, наголосив, що перед подачею документів необхідно провести значну підготовчу роботу та консультації, зокрема з партнерами по ЄАЕС.