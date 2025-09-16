Администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет помощи для Украины в сфере вооружений, профинансированный союзниками.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters, которому об этом сообщили его источники.

Что известно об одобрении пакета помощи Украине?

Администрация Трампа одобрила первый пакет помощи Украине в сфере вооружения, оплаченный союзниками, и скоро его могут отправить в Украину.

Как пишет агентство со ссылкой на источники, заместитель министра обороны Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов.

Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО.

