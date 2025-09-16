Администрация Трампа одобрила первый пакет помощи для Украины, оплаченный союзниками, – Reuters
- Администрация Трампа одобрила первый пакет помощи Украине в сфере вооружения, оплаченный союзниками, и скоро его могут отправить в Украину, о чем пишут СМИ.
- Указывается, что заместитель министра обороны Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов.
Администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет помощи для Украины в сфере вооружений, профинансированный союзниками.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters, которому об этом сообщили его источники.
Что известно об одобрении пакета помощи Украине?
Как пишет агентство со ссылкой на источники, заместитель министра обороны Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов.
Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО.
Военная помощь Украине: последние новости
В одобренном Комитетом по вопросам вооруженных сил Сената США в июле, на помощь Украине предусматривалось 500 миллионов долларов.
Однако в конечном итоге на 2026 год для Киева предполагается 400 миллионов.
К слову, Трамп пообещал украинской журналистке остановить войну, однако не сказал, приедут ли Patriot. Зато он заявил, что любит Украину и ее народ и в очередной раз сказал, что "этой войны никогда не должно было быть".