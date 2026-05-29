Вколотил прямо в жилой дом: в Румынии сказали, почему не сбили российский БПЛА

Российский дрон в ночь на 29 мая залетел на территорию Румынии и попал в многоэтажный жилой дом. Из-за нехватки времени и определенных ограничений румынская армия не сумела обезвредить БПЛА.

Об этом заявил бригадный генерал Георге Максим, передает Digi 24.

Почему Румыния не обезвредила российский дрон?

Отмечается, что на решение о перехвате цели повлияли некоторые факторы.

На пресс-конференции после инцидента в Министерстве обороны объяснили, что военным не хватило времени для сбивания БПЛА. Также отмечается, что армия действовала в условиях определенных ограничений.

Первое ограничение, которое мы имеем, является юридическим: мы не можем вести огонь так, чтобы это затрагивало воздушное пространство соседней страны. Кроме того, для поражения воздушной цели нужно определенное время, которое предусматривает обнаружение, идентификацию и поражение. 4 минуты, которые мы имели в распоряжении, были чрезвычайно коротким временем,

– заявил бригадный генерал Георге Максим.

Он также отметил, что Румыния имеет системы противовоздушной обороны, разработанные еще до 2023 года, то есть до начала активного использования дронов в войне.

В то же время его страна постоянно работает над модернизацией ПВО и повышением эффективности.

Также, по словам генерала, в Министерстве обороны продолжается работа над обновлением законодательства, чтобы уменьшить риски повторения подобных инцидентов.

Отвечая на вопрос, почему не сработали системы "Гепард", генерал ответил, что армия имеет ограничения по размещению таких систем в условиях мира. Мы должны иметь согласие владельцев, хозяйствующих субъектов, чтобы размещать такие системы, которые имеют ограниченное действие от 1,5 километров до 6 километров... Потому что частная собственность защищена законом. Сейчас мирное время. Там, где мы получили согласие, мы установили системы. Там, где мы не получили согласия, мы не устанавливали,

– сказал генерал.

Несколько ранее представитель Министерства национальной обороны Кристиан Поповичи отмечал, что Румыния "не может рисковать создавать больше угроз, чем может предотвратить", одновременно подчеркнув, что "армия имеет строгие ограничения".

Напомним, в ночь на 29 мая во время массированного обстрела Украины российские дроны атаковали и Румынию. Удар пришелся на многоэтажный жилой дом. Двое жителей получили ранения, еще 70 эвакуировали.

Впоследствии оказалось, что враг запустил дрон типа "Герань-2" с боевой частью, которая во время удара сдетонировала.

Еще один вражеский БПЛА с размахом крыльев примерно 3 метра и уже без боевой части обнаружили в районе населенного пункта Бесешть в уезде Марамуреш.