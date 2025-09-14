Недавно Россия отправила на Польшу 19 дронов. Это был сигнал Путина, что он не планирует заканчивать войну в ближайшее время.

Воздушное вторжение России в Польшу произошло после серии масштабных обстрелов Украины в течение недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Путин не собирается прекращать свою войну с Западом?

Атаки России по Украине на прошлой неделе унесли жизни десятков людей, повредили здания, в частности те, где размещались делегации ЕС и Великобритании. Впервые Россия атаковала правительственное здание в Киеве.

Путин считает продолжение тлеющего конфликта с Западом залогом своего политического выживания.

Путин – президент войны. Он не заинтересован в ее завершении,

– сказал Николай Петров, старший аналитик Лондонского центра новых евразийских стратегий.

Кремлевский диктатор стал военным лидером, а возвращение к миру можно приравнять к понижению в должности.

Вероятно, впервые за почти 4 года войны с Украиной Путин имеет повод для большего оптимизма, чем в ее начале. Украинские силы скованы дефицитом вооружения, а Россия имеет определенные успехи.

Но этот прогресс довольно обманчив. Москва платит за него дорогую цену. Вооруженные силы Кремля понесли, по оценкам, миллиона потерь. Война сказывается и на российской экономике, которая вот-вот скатится в рецессию.

Но завершение конфликта также связано для России с рисками.

Кремль имеет контроль над медиа и интернетом. Продать россиянам любое мирное соглашение как победу – не проблема. Об этом Путин не беспокоится.

Угрозу руководству Путина угрожает не разгромленная либеральная оппозиция, а меньшая, но более громкая группа националистов. Им Кремль обещал победу не только над Украиной, но и над "коллективным Западом".

У ястребиной части военно-политического истеблишмента есть желание уничтожить НАТО. Показать, что НАТО – это ничто,

– сказал DW Александр Баунов, бывший российский дипломат, ныне старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center.

Россия уже переносит свои ключевые отрасли, в частности судостроение, на восток, подальше от НАТО, говорит Петров.

"Что бы Путин не достиг в Украине, конфронтация с Западом не завершится там; она продолжится в различных формах. Включая военные", – сказал он.

Атакой на Польшу Путин посылает сигнал западным лидерам, которые сейчас обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности после потенциального мирного соглашения, считает Кирилл Рогов, основатель аналитического центра Re:Russia.

Путин показал, что может атаковать страны НАТО уже сегодня, и у них нет систем обороны на месте,

– сказал он.

Трамп подал смешанные сигналы и не сдержал собственных дедлайнов для введения санкций против России. Это дает Путину уверенность, что он избежит наказания.

Подобные атаки тестируют обязательства НАТО защищать своих членов. Москва надеется продемонстрировать НАТО как беззубого тигра, отметил Баунив.

Кремль отверг обвинения, что дроны были преднамеренной провокацией. Минобороны России заявило, что "не планировалось атаковать объекты" в Польше.

"Это типичный путинский троллинг и зондирование. Он любит, чтобы все было неоднозначным, чтобы это можно было интерпретировать как умышленное или случайное", – сказал Рогов.

Как НАТО реагирует на атаку БпЛА по Польше?