В Израиле частичный блэкаут: Иран ударил по НПЗ в Хайфе
- Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, что повлекло исчезновение электроэнергии в нескольких районах.
- Министр энергетики Израиля заявил, что повреждения энергосети являются локальными и незначительными.
Днем 19 марта Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе – он является ключевым топливным объектом Израиля. В результате атаки в нескольких районах города исчезла электроэнергия.
Об этом информирует Clash Report.
Что известно об атаке на Израиль?
Сейчас, 19 марта, Иран атаковал Израиль, нанеся прицельный ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.
Известно, что Хайфский нефтеперерабатывающий завод (Базан) – крупнейший и ключевой топливный объект Израиля, который поставляет около 50 – 60% топлива страны, в частности около 60% дизельного топлива и 50% бензина. Предприятие перерабатывает около 197 тысяч баррелей нефти ежесуточно, обеспечивая значительную часть потребностей Израиля в транспортном, авиационном и военном плане.
К слову, в Израиле есть только два нефтеперерабатывающих завода.
В Израиле уже прокомментировали иранский удар. Министр энергетики Израиля утверждает, что повреждения энергосети являются локальными и незначительными.
Дым поднимается над НПЗ в Хайфе: смотрите видео
Иран атаковал НПЗ в Израиле: смотрите видео
Какие недавние новости операции США против Ирана?
Подводная лодка США USS Charlotte разбила иранский военный корабль IRIS Dena торпедой Mark 48 MOD 7. Произошло это у побережья Шри-Ланки.
Reuters пишет, что лидер США Дональд Трамп пытается втянуть новые страны в войну на Ближнем Востоке, в частности в военную операцию в районе Ормузского пролива.
США впервые использовали противобункерные бомбы GBU-72/B Penetrator для поражения подземных ракетных объектов вдоль побережья Ормузского пролива. Центральное командование официально подтвердило применение по Ирану 5000-фунтовых (более 2,2 тонн) бомб.