4 мая, 14:05
Обновлено - 14:49, 4 мая
В Иране заявляют об атаке на американское судно: в США уточнили, так ли это действительно?
В понедельник, 4 мая, две иранские ракеты атаковали американский военный корабль – он пытался войти в Ормузский пролив. В то же время в США отрицают подобные заявления Тегерана.
Об этом информирует иранское информационное агентство, передает Al Arabiya.
Что известно об атаке на американское судно?
4 мая две иранские ракеты атаковали американский военный корабль вблизи Джаска в Оманском заливе. Это произошло после того, как судно проигнорировало предупреждение Ирана.