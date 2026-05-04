В Иране заявляют об атаке на американское судно: в США уточнили, так ли это действительно?

В понедельник, 4 мая, две иранские ракеты атаковали американский военный корабль – он пытался войти в Ормузский пролив. В то же время в США отрицают подобные заявления Тегерана.

Об этом информирует иранское информационное агентство, передает Al Arabiya. Смотрите также "В понедельник утром": Трамп объявил о новой операции по "освобождению судов" в Ормузском проливе Что известно об атаке на американское судно? 4 мая две иранские ракеты атаковали американский военный корабль вблизи Джаска в Оманском заливе. Это произошло после того, как судно проигнорировало предупреждение Ирана.