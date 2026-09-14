Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. По его словам, атаки Украины на российские НПЗ влияют на мировые запасы.

Об этом американский президент заявил 13 сентября во время общения с журналистами в Ирландии.

Что сказал Трамп?

Трамп подчеркнул, что значительная часть дизельного топлива поступает из России, а украинские удары по нефтеперерабатывающим предприятиям сокращают его производство.

Я попросил Зеленского не наносить удары по дизельным заводам, нефтеперерабатывающим заводам,

– заявил он.

Он также отметил, что у Украины есть другие возможные цели для ударов, призвав не проводить атаки именно на объекты топливной инфраструктуры. По словам президента США, дефицит дизельного топлива уже сказывается на мировом рынке.

Средняя цена дизельного топлива в США сейчас впервые превысила 6 долларов за галлон. В то же время на ситуацию на мировом топливном рынке влияют не только удары по российской инфраструктуре, но и другие факторы, в частности перебои с поставками на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Трамп уже призывал Владимира Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре России. По словам президента США, Зеленский "должен сделать одну вещь" – прекратить уничтожение российских объектов, связанных с производством дизельного топлива.

Проблемы с поставками топлива якобы не связаны с ситуацией на Ближнем Востоке. По его мнению, дефицит вызван именно событиями в войне между Россией и Украиной.

В то же время Украина систематически наносит удары по российской нефтяной и топливной инфраструктуре, пытаясь ослабить экономический и военный потенциал государства-агрессора.