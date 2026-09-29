Россия своими ударами приближается к Польше, страну ждут очень тяжелые времена, – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о постоянном обострении ситуации у восточной границы страны из-за регулярных обстрелов пограничной инфраструктуры Украины. По его словам, польская авиация вынуждена многократно подниматься в воздух каждые сутки, поскольку военные действия России приближаются все ближе к территории Евросоюза.

Как сообщает издание TVP Info, во время выступления перед заседанием Совета министров глава польского правительства обратил внимание на последний инцидент у пункта пропуска Дорогуск – Ягодин. В этом районе российский реактивный беспилотник упал и взорвался на украинской стороне, всего в двух километрах от линии государственной границы.

Атаки у границы с Польшей

Дональд Туск подчеркнул, что воздушные удары России по приграничной инфраструктуре и пунктам пропуска уже приобрели системный и постоянный характер.

Каждую ночь и круглосуточно мы вынуждены многократно поднимать в воздух нашу авиацию, поскольку атаки России вблизи польской границы приобрели постоянный характер,

– подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что польские службы и военнослужащие находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы угроза ни при каких обстоятельствах не перекинулась на территорию Польши.

По его оценке, впереди Польшу ждут очень сложные недели и месяцы из-за агрессивного поведения Кремля.

В то же время глава правительства отметил высокий уровень оперативного взаимодействия с украинской стороной в вопросе отслеживания воздушных целей.

"Мы можем рассчитывать на незамедлительное информирование и действия украинцев, которые стараются не только предупреждать об угрозах в направлении Польши, но и ликвидировать их еще в своем воздушном пространстве", – заявил Дональд Туск.

К слову, во время атаки 24 сентября на Украину польская сторона даже была вынуждена эвакуировать людей из пограничных пунктов пропуска Дорогуск и Грубешув (Зосин).