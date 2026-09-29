Як повідомляє видання TVP Info, під час виступу перед засіданням Ради міністрів очільник польського уряду звернув увагу на останній інцидент біля пункту пропуску Дорогуськ – Ягодин. У цьому районі реактивний російський безпілотник впав і вибухнув на українському боці, лише за два кілометри від лінії державного кордону.

Атаки біля кордону з Польщею

Дональд Туск наголосив, що повітряні удари Росії по прикордонній інфраструктурі та пунктах пропуску вже набули системного та постійного характеру.

Щоночі та щодоби ми змушені багаторазово піднімати нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону набули перманентного характеру,

– підкреслив прем'єр-міністр.

Він додав, що польські служби та військовослужбовці перебувають у стані підвищеної готовності, аби загроза за жодних обставин не перекинулася на територію Польщі.

За його оцінкою, попереду на Польщу чекають дуже складні тижні та місяці через агресивну поведінку Кремля.

Водночас голова уряду відзначив високий рівень оперативної взаємодії з українською стороною у питанні відстеження повітряних цілей.

"Ми можемо розраховувати на негайне інформування та дії українців, які намагаються не лише попереджати про загрози у напрямку Польщі, а й ліквідовувати їх ще у своєму повітряному просторі", – заявив Дональд Туск.

До слова, під час атаки 24 вересня по Україні польська сторона навіть була змушена евакуювати людей із прикордонних пунктів пропуску Дорогуськ і Грубешув (Зосін).