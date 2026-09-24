Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії, Майя Санду та Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Якою була реакція сусідів України?

Уранці 24 вересня Оперативне командування Збройних сил Польщі мобілізувало потрібні сили та засоби через російські удари по Україні. Зокрема, польські наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели в режим готовності. Також у повітряний простір країни залучили військову авіацію.

У польському командуванні зазначили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на убезпечення польського повітряного простору.

У ніч проти 24 вересня румунська система радіолокаційного спостереження зафіксувала групу повітряних цілей, які рухалися на північ від Кілії-Веке на території України, неподалік кордону з Румунією.

Для моніторингу ситуації з 57-ї авіабази підняли два винищувачі F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії, які перебувають у Румунії в межах посиленої повітряної поліції.

Повітряну тривогу в Румунії скасували о 05:44. У Міністерстві оборони країни заявили, що про порушення румунського повітряного простору не повідомлялося.

Масований російський напад на Україну вранці 24 вересня також позначився на Молдові. Чотири російські безпілотники порушили повітряний простір країни, а щонайменше один із них вибухнув на півночі.

У Молдові засудили російську агресію проти України.

Війна Росії ставить під загрозу всю Європу. Ми засуджуємо цю війну та стоїмо на боці України,

– заявили в Молдові.

Нагадаємо, Росія в ніч на 24 вересня здійснила масовану атаку на Україну, запустивши ракети та 282 ударні безпілотники. Повітряний напад противник розпочав ще о 18:00 23 вересня, використавши протикорабельні ракети "Циркон", балістичні "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а також Shahed, "Гербери", "Пародії", "Бандеролі" та "Дань-Т". Основними напрямками удару стали Київщина та Одещина.

За даними Повітряних сил, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 227 повітряних цілей противника. Серед них – 4 "Циркони", 3 балістичні ракети "Іскандер-М" / С-400 / KN-23, 1 "Бандероль" / "Дань-Т" та 219 безпілотників різних типів.

Водночас російські засоби повітряного нападу влучили у 13 об'єктах, ще на 10 місцях зафіксували падіння збитих цілей та їх уламків.